Турция и Греция подписали ряд соглашений о сотрудничестве

Между Турцией и Грецией подписаны соглашения в области инвестиций, морской торговли, экономического сотрудничества, сейсмологии, культуры, науки и технологий.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после двусторонних переговоров возглавили заседание 6-го заседания Межведомственного совета по высокоуровневому сотрудничеству между Турцией и Грецией.

По завершении заседания состоялась церемония подписания соглашений между двумя странами.

Эрдоган и Мицотакис подписали Совместное заявление между правительством Турецкой Республики и правительством Греческой Республики.

Меморандум о взаимодействии между Управлением по инвестициям и финансам при Президенте Турецкой Республики и Агентством по инвестициям и внешней торговле Греции подписали глава Управления по инвестициям и финансам при Президенте Турецкой Республики Бурак Даглыоглу и заместитель министра иностранных дел Греции Харис Теохарис.

Меморандум о взаимопонимании по поощрению запуска ро-ро-рейсов между портами Измира и Салоник был подписан заместителем министра иностранных дел Мехметом Кемалем Бозаем и Теохарисом.

Меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества в рамках Организации Черноморского экономического сотрудничества подписали Бозай и Теохарис.

Меморандум о взаимопонимании по укреплению двустороннего сотрудничества в области подготовки к землетрясениям был подписан министром внутренних дел Мустафой Чифтчи и министром по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Греции Иоаннисом Кефалогианнисом.

Меморандум о взаимодействии в области культуры подписали министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой и министр культуры Греции Лина Мендони.

Заявление о совместных намерениях в области сотрудничества в сфере науки и технологий между Министерством промышленности и технологий Турецкой Республики и Министерством развития Греческой Республики подписали министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр и министр развития Греции Такис Теодорикакос.