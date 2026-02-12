В доме торжеств в городе Нефтчала выявили нарушения

В ходе проверки в доже торжеств "Sahib", расположенном в селе Хол Гарабуджак города Нефтчала и принадлежащем физическому лицу Сакиту Гамид оглу Тагиеву, были выявлены ряд нарушений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA), в заведении зафиксированы нарушения санитарно-технических и санитарно-гигиенических требований.

В связи с выявленными недостатками принято решение приостановить работу пищевого блока и оказание услуг в доме торжеств. В отношении владельца составлен административный протокол, а также выданы обязательные к исполнению предписания.