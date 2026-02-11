https://news.day.az/world/1815524.html В Белом доме проходит встреча между Трампом и Нетаньяху - ВИДЕО Встреча между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху началась в Белом доме. Новость обновляется
Новость обновляется
