Джей Ди Вэнс поблагодарил Президента Ильхама Алиева

С Президентом Ильхамом Алиевым, как с уважаемым на мировой арене лидером, мы обсудили широкий круг глобальных вопросов.

Как сообщает Day.Az, об этом Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам по завершении визита в Баку.

"Мы обсудили множество тем, представляющих взаимный интерес. Хочу поблагодарить Президента Ильхама Алиева за содействие в организации этого замечательного визита. Мы уделили много времени вопросам борьбы с терроризмом, а также рассмотрели ряд тем, характерных для региона. С Президентом Ильхамом Алиевым, как с уважаемым на мировой арене лидером, мы также затронули многие вопросы, касающиеся других частей света", - сказал Вэнс.

Кроме того, он поблагодарил президента Соединенных Штатов за посредничество в парафировании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Вице-президент подчеркнул, что мир в регионе будет способствовать развитию торговых отношений, что будет полезно для американских работодателей и работников.

"В целом это пойдет на благо всем, потому что люди будут заниматься торговлей и сотрудничеством друг с другом, а не воевать", - добавил он.

"Это был замечательный визит. Я очень рад, что приехал", - заключил Вэнс.