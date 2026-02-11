В Европе назвали главную проблему в отношениях с США

Европейские страны по-прежнему заинтересованы в сотрудничестве с США, однако уровень доверия к Вашингтону существенно снизился.

Как передает Day.Az, об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По словам одного из европейских чиновников, ситуация вокруг Гренландии едва не стала переломным моментом. Он выразил надежду, что на Мюнхенской конференции американская сторона осознает, что Европа изменилась.

"Мы нуждаемся в США и готовы взаимодействовать настолько, насколько это возможно, но доверие практически утрачено", - отметил собеседник издания.