Стишки не помогут!

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Рубен Варданян прочел стих Физули в суде.

Day.Az представляет публикацию:

Рубен Варданян, видимо, долго готовился к тому, чтобы превратить свое последнее слово в суде в спектакль одного актера... Рубику, наверное, очень жаль, что никто не обратил внимание на то, что он продекламировал в суде стихи Физули!

Так обидно было, так обидно - что аж сыну голосовое записал на следующий день и снова стишок прочитал. Ну, чтобы наверняка!

По всей вероятности, в суде это выглядело еще веселее: стоит Варданян на табуреточке, как октябренок, с выражением читает стих - и ждет, когда взрослые дяди дадут ему за это мандарин.

Да ты хоть со всей дури "El bilir ki, sən mənimsən!" прочитай - поздно, Рубик. Не поможет.

Автор карикатуры - HSF