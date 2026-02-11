Экс-председатель Сената Нидерландов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Бывший председатель Сената Королевства Нидерландов Рене Ван дер Линден направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент,
Ваше лидерство и неустанные усилия внесли весомый вклад в мир, стабильность и примирение в регионе Южного Кавказа.
Поэтому Вы и Премьер-министр Армении удостоены престижной "Премии Заида за человеческое братство".
Я, как человек, сделавший все возможное для оказания поддержки урегулированию конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права, сердечно поздравляю Вас с высокой оценкой Ваших значительных усилий и достижений на пути к миру.
Желаю, чтобы эта премия стала стимулом для народов обеих стран с точки зрения построения добрососедских отношений и устойчивого развития в регионе".
