Пезешкиан поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Благодарю Азербайджан и Президента Ильхама Алиева за выражение позиции по событиям в регионе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан на мероприятии, посвященном 47-й годовщине победы Исламской революции в Иране в Тегеране.
Президент Ирана также выразил благодарность Турции, Пакистану, Саудовской Аравии, Катару, Объединенным Арабским Эмиратам, Египту и другим странам.
"Иран стремится выстраивать искренние и братские отношения с соседними и мусульманскими странами. Повышение уровня этих отношений является одним из основных приоритетов Ирана", - отметил он.
Пезешкиан подчеркнул, что когда в последнее время в Иране происходили беспорядки и западные страны пытались вмешаться, соседние государства выступили за сохранение стабильности в Иране.
Новость обновляется
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре