Пезешкиан поблагодарил Президента Ильхама Алиева

Благодарю Азербайджан и Президента Ильхама Алиева за выражение позиции по событиям в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан на мероприятии, посвященном 47-й годовщине победы Исламской революции в Иране в Тегеране.

Президент Ирана также выразил благодарность Турции, Пакистану, Саудовской Аравии, Катару, Объединенным Арабским Эмиратам, Египту и другим странам.

"Иран стремится выстраивать искренние и братские отношения с соседними и мусульманскими странами. Повышение уровня этих отношений является одним из основных приоритетов Ирана", - отметил он.

Пезешкиан подчеркнул, что когда в последнее время в Иране происходили беспорядки и западные страны пытались вмешаться, соседние государства выступили за сохранение стабильности в Иране.

