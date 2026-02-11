Может ли подорожать куриное мясо в Азербайджане?

Автор: Эльвин Сахаватоглу

В последние годы в Азербайджане отмечается рост спроса на куриное мясо. По данным Государственного комитета статистики, в 2025 году розничные продажи мяса по сравнению с предыдущим годом увеличились на 44,7%, превысив 188 миллионов манатов.

На фоне роста интереса к мясу птицы на внутреннем рынке в ряде регионов возникают серьезные проблемы в птицеводческих хозяйствах. В настоящее время в нескольких районах страны наблюдается тревожная ситуация, связанная с массовой гибелью птицы.

Сообщается, что неизвестная болезнь распространилась среди кур в основном в Имишлинском, Сальянском и Товузском районах. Жертвами заболевания становятся не только куры, но также индейки, гуси и утки.

Житель Имишли, фермер Вюсал Мамедов, в комментарии Day.Az рассказал, что заболевшие куры становятся вялыми, перестают есть, изо рта у них выделяется жидкость, а мясо темнеет. По его словам, по утрам при осмотре курятника они находят десятки погибших птиц. Фермер отметил, что, несмотря на то что сельские ветеринарные пункты выдают лекарства, птица погибает ещё до того, как лечение начинает действовать.

Другие фермеры также сообщают, что птица сначала слабеет, затем темнеет область головы, и в течение нескольких часов, максимум суток, она погибает.

Ветеринарные специалисты заявляют, что массовая гибель птицы чаще всего связан с инфекционными или сезонными заболеваниями. Особенно в зимний период куры с ослабленным иммунитетом быстрее заражаются болезнями.

Эксперты также подчеркивают, что с раннего возраста птице необходимо давать профилактические препараты и вакцины, чтобы выработалась устойчивость к заболеваниям.

Отмечается, что в настоящее время на рынке куриного мяса наблюдается неопределенность. Ситуацию дополнительно осложняет временная приостановка экспорта куриной продукции из Турции. Указывается, что цель этого решения - сдержать рост цен на внутреннем рынке. По мнению специалистов, массовая гибель "деревенских цыплят" в регионах и сокращение импорта из Турции могут привести к подорожанию куриного мяса.