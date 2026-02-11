Президент Ильхам Алиев: Реализуется проект по прокладке фибероптического кабеля, который соединит нас с восточным побережьем Каспийского моря, и я надеюсь, что он будет завершен в этом году

В настоящее время реализуется проект по прокладке фибероптического кабеля, который соединит нас с восточным побережьем Каспийского моря, и я надеюсь, что он будет завершен в этом году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном единому плану действий под названием "Новая цифровая архитектура Азербайджана".

"Таким образом, будут обеспечены коммуникации в восточном направлении, и мы должны работать над новыми соединениями в сторону Запада. Конечно, это один из главных вопросов для решения проблем, которые будут обсуждаться на сегодняшнем совещании.

Еще одно преимущество заключается в том, что мы уже установили контакты с ведущими мировыми компаниями в этой сфере. Были проведены переговоры с несколькими ведущими компаниями, и им представлены возможности нашей страны. В то же время у нас тесные связи с крупными, и я бы сказал, крупнейшими, глобальными фондами, управляющими финансовыми ресурсами. Государственный нефтяной фонд Азербайджана на протяжении многих лет сотрудничает с этими институтами, и часть валютных резервов Азербайджана управляется посредством этих институтов. Мы уже инвестируем в эти институты, во время недавних переговоров с ними был поднят вопрос привлечения инвестиций в Азербайджан из этих структур и получен положительный ответ. То есть сейчас мы работаем над конкретными проектами. Часть акций ведущих компаний в сфере цифровизации, искусственного интеллекта находится в распоряжении крупнейших американских фондов, о которых я упоминал. В этом наше большое преимущество", - сказал глава государства.