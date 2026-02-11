Застрявшие на таможне посылки Temu уже можно получить

Автор: Эльвин Сахаватоглу

В последнее время наблюдаются серьезные проблемы с доставкой посылок Temu. Граждане, оформившие заказы, сообщают, что их посылки днями находятся на таможне, не понимая причин задержки. В своем комментарии Государственный таможенный комитет заявил, что причиной задержек является рост числа посылок, которые не были задекларированы вовремя или были задекларированы некорректно:

"В соответствии с требованиями таможенного законодательства грузы, заказанные через почтовых перевозчиков, также подлежат декларированию в таможенных органах. В последнее время, на фоне резкого роста числа электронных заказов, все чаще наблюдается увеличение количества посылок, которые не декларируются точно и корректно либо вообще не декларируются".

Как сообщает Day.Az, один из пользователей социальных сетей рассказал, что его посылка находилась на таможне несколько дней, но после проведенного им расследования ему удалось решить проблему.

По его словам, заказанная через Temu посылка находилась на таможне с 29 января.

"Я думал, что проблема решится сама собой. Я разобрался и нашел причину. Сейчас моя посылка прошла таможенную проверку и должна быть передана мне", - отметил он.

Пользователь также объяснил порядок решения проблемы. Для этого необходимо войти в систему Smart Customs, выбрать там задекларированную посылку и отметить пункт "Передать доставку вашей посылки компании-отправителю", после чего подтвердить действие. По его словам, вскоре после этого посылка доставляется. Он посоветовал всем, кто столкнулся с такой же проблемой, действовать по этой схеме.

В комментариях другие пользователи подтвердили слова автора видео, отметив, что после выполнения этой операции их посылки были доставлены в короткие сроки.