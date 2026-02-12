Гороскоп на 12 февраля

Сегодня гороскоп обещает день гормонального всплеска. Желания и чувства будут просты и понятны, но при этом могут отличаться значительной силой. В первую очередь это касается любви. День не склоняет к завязыванию долгосрочных, серьезных отношений, зато предоставляет вам массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр. Вместе с тем сегодня могут обостриться такие качества, как обидчивость и ранимость, так что будьте аккуратнее в общении с окружающими, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня звезды гороскопа предвещают Овну море общения! Даже если он не будет к этому стремиться, судьба, скорее всего, заставит Овна вылезти из своей домашней берлоги, открывшись навстречу миру и людям. Впрочем, поддавшись этому порыву, Овен не пожалеет: именно сегодня его ждут знакомства и встречи, которые могут оказаться весьма познавательными. Возможно, в процессе общения Овен натолкнется на многообещающую идею, завяжет полезные знакомства, а может, сегодняшняя романтическая встреча выльется в настоящую любовь.

Телец

Сегодня, какую бы цель не ставил перед собой Телец, он имеет все шансы к ней приблизиться. В его гороскопе будут преобладать решительность, убежденность в своей правоте и огромная внутренняя сила. Благодаря этим качествам, Телец сегодня способен любую ситуацию обернуть в свою пользу и приблизить осуществление заветной мечты. Так что если Телец давно вынашивал какие-то планы, звезды призывают его начать действовать - смелые люди сами творят свою судьбу!

Близнецы

Сегодня у Близнецов будут обострены все органы чувств: слух, зрение, осязание, обоняние. Звезды гороскопа советуют им воспользоваться этим, чтобы получить истинное удовольствие от таких простых вещей, как музыка, кино, хорошая еда или же нежное прикосновение любимых рук. Сегодня в обществе любимого человека Близнецам будет хорошо как никогда! Кроме того, их шестое чувство - интуиция - тоже обещает быть на высоте, предостерегая Близнецов от ошибок и помогая ценными советами.

Рак

Сегодня Рак может отличаться излишней категоричностью, видя мир в черно-белых тонах: "да" или "нет", "хорошо" или "плохо" - как будто третьего не дано! Его категоричность и требовательность вряд ли придутся по душе окружающим. Чтобы коса не нашла сегодня на камень, Раку стоит быть терпимее к людям и их недостаткам. Звезды гороскопа советуют ему сходить в картинную галерею или на выставку цветов, чтобы вспомнить: мир состоит из полутонов и самых разных красок!

Лев

Сегодня в гороскопе Льва будут преобладать яркие, солнечные эмоции. Благодаря им, где бы Лев ни находился, он способен блистать! Единственный "минус": из-за своего эмоционального подъема, ему будет нелегко заниматься бытовыми делами, а кропотливая работа может пострадать из-за недостатка у Льва внимательности. Зато он будет прекрасно чувствовать себя там, где жизнь кипит и бьет ключом! Звезды гороскопа советуют ему сегодня обязательно выбраться в кино, на выставку, на танцы - туда, где будет море общения, где Лев сможет и повеселиться, и познакомиться, и себя показать.

Дева

Сегодня у Девы будет шанс столкнуться со своим прошлым. Это может быть старый фотоальбом или неожиданно нахлынувшие воспоминания. Не исключен и такой вариант, что Дева встретится с человеком, которого давно не видела, захочет возобновить старый проект, или на свет выплывет старая семейная тайна. Другими словами, какие-то события сегодняшнего дня уходят корнями в прошлое Девы, будь то ностальгические воспоминания детства или находка пыльного скелета в шкафу.

Весы

Сегодня, благодаря своей коммуникабельности, Весы сумеют найти общий язык с кем угодно! День наделяет их харизмой, умением удерживать внимание собеседника и заражать своим энтузиазмом. Благодаря этому, сегодня им будет отлично удаваться все, что связанно с карьерой, продвижением, переговорами и общением. Если Весы хотят донести до начальства и коллег свою идею, ищут поддержки у окружающих в каком-то проекте, не прочь завести полезные знакомства или даже признаться в любви, лучшего времени для этого не найти.

Скорпион

Сегодня Скорпион может быть чересчур беспечным с деньгами! День наделяет его жизнелюбием и авантюрной жилкой, из-за чего Скорпион способен на непродуманные траты. Его легкомысленность может привести к ненужным покупкам, бросанию денег на ветер (на удовольствия и развлечения), рискованным вложениям. Кроме того, Скорпион может стать легкой добычей мошенников. Звезды гороскопа предупреждают: чтобы сегодня кошелек Скорпиона не слишком похудел, ему придется контролировать каждый рубль. А лучше отложить все траты и манипуляции с финансами на другой день.

Стрелец

Сегодня дела у Стрельца обещают продвигаться легко, будто сами собой! Впрочем, это не означает, что на его пути совсем не окажется препятствий - просто Стрелец способен шутя обходить возникшие преграды, а какие-то сложности и вовсе преодолеет, даже не заметив. Во многом это заслуга интуиции Стрельца - сегодня она у него будет на высоте - а также хорошего настроения и солнечного отношения к жизни. Ведь не секрет, что перед позитивным настроем пасуют любые трудности. У Стрельца же сегодня, как обещает его гороскоп, этого настроя хватит на все и на всех!

Козерог

Сегодня Козерог будет полон противоречивых эмоций, которые способны захлестнуть его с головой! Он бы и рад не поддаваться, но сделать это будет сложно: день склоняет Козерога не только к эмоциональности, но и к спонтанности поступков и чувств. Из-за этого сегодняшние решения Козерога могут оказаться неожиданностью даже для него самого. Если Козерог не хочет, чтобы его импульсивные шаги привели к ошибкам, ему необходимо весь день держать себя в руках, успокаивая и сводя на нет свои внезапные порывы.

Водолей

Сегодня звезды гороскопа обещают: мечты и фантазии Водолея будут настолько яркими, что способны влиять на реальность! Звезды советуют ему не просто бездумно витать в облаках, а сделать это с толком. Чтобы его мечты сбылись, Водолею необходимо как следует на них сосредоточиться. Если его желания выполнимы, сегодня Водолей, визуализируя их, повысит шанс того, что они со временем осуществятся. Что это: волшебство, самообман или просто нужный настрой? Если Водолей не попробует, то так и не узнает этого.

Рыбы

Сегодня Рыбам просто необходимо узнать или попробовать что-то новое: их любознательность не знает границ! Лучше всего сегодня им будут удаваться учеба и научный труд, на досуге же Рыбам стоит заполнить какие-то пробелы в своих знаниях или опыте - например, отправиться в музей, в кино или в место, где они еще не бывали. Даже готовя ужин, Рыбы могут отступить от привычных рецептов. Кроме того, сегодня Рыбы покорят кого угодно своим амплуа прекрасного собеседника - перенимая чужой опыт, они настроены больше слушать, чем говорить.