Маск, Безос и Гейтс возглавили топ величайших инноваторов США по версии Forbes

Американские предприниматели Илон Маск, Джефф Безос и Билл Гейтс заняли первые три места в списке 250 главных американских инноваторов по версии журнала Forbes, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Илон Маск - первый человек в истории, который основал пять многомиллиардных компаний в разных отраслях. Джефф Безос перевернул американскую индустрию розничной торговли, стал пионером в области облачных вычислений, занимается возвращением человека на Луну и развитием искусственного интеллекта. Билл Гейтс, неудовлетворенный революцией в области персональных компьютеров и доминирующим положением Microsoft на рынке ПО, стал щедрым филантропом, который помог искоренить полиомиелит в Индии", - говорится в описании первых трех мест рейтинга.

В топ журнала также вошли режиссер серии фильмов "Звездные войны" (Star Wars) Джордж Лукас, исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг, руководитель OpenAI Сэм Альтман, со-основатель производителя одежды Nike Фил Найт и другие известные предприниматели-инноваторы.