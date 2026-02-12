18-летний трансгендер устроил стрельбу в школе в городе Тамблер-Ридж (канадская провинция Британская Колумбия).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил заместитель командующего полиции региона Дуэйн Макдональд.

Согласно последним данным, сначала преступник убил двоих человек у себя дома - свою 39-летнюю мать и 11-летнего сводного брата. После этого он направился в школу: там в результате стрельбы погибли учительница, а также три девочки и два мальчика в возрасте от 13 до 17 лет. После прибытия полиции злоумышленник покончил с собой. Полиция установила, что, кроме членов семьи преступника, другие жертвы никак не были с ним связаны. Еще 25 человек были госпитализированы, однако их травмы не представляли угрозы для жизни.

Макдональд отметил, что прибывших в школу полицейских обстреляли, однако они не открывали ответный огонь. Позже патрульные обнаружили в школе тело предполагаемого стрелка. "Через несколько минут человек, который, как подтвердилось, являлся стрелком, был обнаружен мертвым с огнестрельным ранением, которое, по всей видимости, было нанесено им самому себе. Подозреваемый был идентифицирован как 18-летняя Джесси Ван Рутселар, жительница Тамблер-Риджа", - сказал Макдональд.

Его попросили подтвердить информацию о том, что преступник был трансгендером. "Скажу так: мы идентифицировали подозреваемого так, как он сам решил идентифицировать себя в публичном пространстве и в социальных сетях. Могу сказать, что Джесси была рождена биологическим мужчиной", - ответил представитель полиции.

Он указал, что Джесси училась в этой школе. "Могу сказать, что Джесси бросила школу примерно четыре года назад", - сказал полицейский. По его словам, в последние несколько лет полиция посещала дом преступника, и вызовы были связаны с "психологическим состоянием подозреваемого". Кроме того, несколько раз полицейские изымали в этом доме огнестрельное оружие.

Как подчеркнул Макдональд, в школе полицейские обнаружили две единицы огнестрельного оружия: модифицированный пистолет и длинноствольное оружие. Следователи полагают, что стрелок действовал в одиночку. Мотивы действий преступника по-прежнему остаются неясными: каких-либо предсмертных записок полиция не обнаружила, однако поиски продолжаются.