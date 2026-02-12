В Турции мужчина ограбил магазин и скрылся на осле

В турецком городе Кайсери, в районе Меликгази, полиция задержала мужчину, который ограбил ювелирный магазин, используя угнанный погрузчик. Злоумышленник украл около 150 граммов золота.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел на улице Текин в микрорайоне Ильдем Джумхуриет. Мужчина в маске подъехал к магазину на погрузчике, протаранил металлический занавес и проник внутрь. Он попытался вынести сейф, но не смог сделать это в одиночку, после чего в панике забрал ювелирные изделия с прилавков и скрылся. Сработавшая сигнализация привела к немедленному прибытию полиции на место происшествия.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, как злоумышленник разбивает витрину и прилавок с помощью погрузчика, а также то, как он скрывает лицо беретом и медицинской маской.

В ходе расследования полицейские установили личность подозреваемого - им оказался 26-летний М.Ч. Анализ записей с камер также показал, что после ограбления он покинул место преступления на осле. Эти кадры также были зафиксированы камерами наблюдения.

Позже мужчина был задержан. Выяснилось, что похищенное золото он закопал в землю. В ходе обыска все 150 граммов ювелирных изделий были обнаружены и изъяты.

После медицинского осмотра подозреваемого доставили в суд, который постановил арестовать его и направить в следственный изолятор.