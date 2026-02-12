Создано машинное зрение, которое работает быстрее человеческого

Международная команда исследователей разработала нейроморфную систему машинного зрения, которая способна реагировать быстрее человеческого глаза и обеспечивает высокую безопасность автономного вождения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на журнал Nature Communications, традиционные системы автономного транспорта сталкивались с проблемой задержки реакции. Например, беспилотный автомобиль, движущийся со скоростью 80 км/ч, тратит около 0,5 секунды на распознавание препятствия, тогда как человек реагирует за 0,15 секунды. За это время автомобиль проезжает дополнительно 13 метров, что создает серьезные риски при движении.

Новая нейроморфная система позволяет ускорить обработку визуальной информации в четыре раза по сравнению с человеческой реакцией, одновременно сохраняя или улучшая точность. Разработчики отмечают, что технология не заменяет существующие камеры, а интегрируется через аппаратные плагины, ускоряя работу стандартных алгоритмов компьютерного зрения.

В основе системы лежит принцип работы человеческого глаза: при появлении препятствия фиксируются только движущиеся объекты, а статичная часть изображения игнорируется. Аппаратная реализация основана на двумерных синаптических транзисторах - высокочувствительных чипах для обнаружения движения. Они способны фиксировать изменения изображения за 100 микросекунд, удерживать информацию о движении более 10 000 секунд и выдерживать более 8 000 рабочих циклов без деградации.

Система уже демонстрирует ускорение анализа визуальных данных в 10 раз по сравнению с традиционными методами, что делает ее перспективной для использования в робототехнике, дронах и автономных транспортных средствах.

Ученые подчеркивают, что новая технология открывает возможности для повышения безопасности и эффективности автономных систем на дорогах и в промышленных приложениях.