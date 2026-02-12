США готовят возможную продажу Индии новых вооружений

Вашингтонская администрация считает, что спорные вопросы с Индией в сфере торговли почти решены, и готовит потенциальную продажу республике новых вооружений. Об этом заявил 11 февраля помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Пол Капур, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В сфере обороны у нас обширная повестка. Мы только что подписали рамочное соглашение на 10 лет. Это позволит нам продвинуться с точки зрения оперативной совместимости, проведения совместных учений и по многому из того, чем мы занимались в последние годы. Мы будем расширять эту деятельность, - отметил он на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, говоря об отношениях США и Индии. - У нас на стадии подготовки также некоторые потенциальные закупки систем вооружений, которые позволят Индии укрепить оборонный потенциал и суверенитет".

"Мы готовим ряд вещей. И, я думаю, что этот импульс сохраняется, несмотря на некоторую неопределенность относительно торговли", - добавил Капур. "Думаю вопросы торговли по большей части решены", - подчеркнул он.

Ранее в этом месяце США и Индия заявили, что согласовали первую часть соглашения о торговле, в рамках которой Вашингтон согласился снизить пошлины на продукцию из Индии до 18%. Как отметили в Нью-Дели, стороны продолжают технические консультации и планируют к середине марта подписать официальный юридический текст.