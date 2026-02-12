В Баку скоро откроется новая станция метро

Вблизи проспекта Тбилиси, Медицинского университета, посольства России и 1-го Клинического медицинского центра, известного как больница имени Семашко, построена новая станция метро.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, в настоящее время на станции проводятся заключительные работы.

По словам жителей, сдача станции, ремонт которой продолжается уже много лет, значительно облегчит их передвижение.

В ЗАО "Бакинский метрополитен" сообщили, что строительно-монтажные работы на станции B4 в настоящее время продолжаются ускоренными темпами в соответствии с графиком. Между станциями "8 Ноября" и B4 полностью построены перегонные тоннели общей протяженностью 1690 метров.

Представитель "Бакинского метрополитена" отметил, что станцию планируется завершить и сдать в эксплуатацию до конца текущего года.