На сколько вырос пенсионный капитал?

В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана "Об индексации трудовых пенсий" проведена индексация сумм пенсионного капитала, учтенных до 1 января 2026 года в страховой части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц. Индексация осуществлена с учетом годового индекса потребительских цен.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов отметил, что повышение коснулось не только трудовых пенсий, но и пенсионного капитала.

Депутат пояснил, что в соответствии с указом пенсионные накопления увеличиваются в соответствии с годовым уровнем инфляции в 2025 году. По данным Государственного комитета статистики, годовой уровень инфляции в 2025 году составил 5,6 процента.

"Это означает, что по состоянию на 1 января 2026 года пенсионный капитал граждан увеличен на 5,6 процента. К примеру, если пенсионный капитал составляет 40 тысяч манатов, то к этой сумме добавляется 2 тысячи 240 манатов, и в итоге он достигает 42 тысяч 240 манатов.

Индексация пенсионного капитала направлена на защиту накопленных средств от инфляции. Ее цель - минимизировать влияние роста цен на данные средства", - подчеркнул Байрамов.