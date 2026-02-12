Пять тысяч фейковых «памятников» от «духовных» реваншистов
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о выдуманных "армянских памятниках".
Day.Az представляет публикацию:
Армянская НПО "духовный "арцах"" разродилась двухтомником "Материальные культурные памятники "республики" "арцах"" на 1088 страницах.
Впечатляющий объём!
Видимо, бумагу не жалели, как и фантазию. Насчитали аж пять тысяч "армянских" памятников.
Похоже, записывали каждый камень, о который споткнулись, пока бегали по чужим горам.
Если темп сохранится, в следующем томе мы узнаем, что Кавказский хребет был аккуратно выложен вручную армянскими мастерами в обеденный перерыв, а Каспийское море - это просто заброшенный бассейн раннего "хачкаризма".
Тут волей-неволей вспоминаешь старика Илью Чавчавадзе. Помните, как он сокрушался? Технология-то не меняется: там подтереть, тут выскоблить, а ещё нацарапать "Здесь был Карапет" на древнеармянском. И вуаля - албанские храмы, наследие Кавказской Албании и часть культурного пласта Азербайджана по щелчку пальцев становятся "исконно армянскими".
