Пять тысяч фейковых «памятников» от «духовных» реваншистов

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о выдуманных "армянских памятниках".

Day.Az представляет публикацию:

Армянская НПО "духовный "арцах"" разродилась двухтомником "Материальные культурные памятники "республики" "арцах"" на 1088 страницах.

Впечатляющий объём!

Видимо, бумагу не жалели, как и фантазию. Насчитали аж пять тысяч "армянских" памятников.

Похоже, записывали каждый камень, о который споткнулись, пока бегали по чужим горам.

Если темп сохранится, в следующем томе мы узнаем, что Кавказский хребет был аккуратно выложен вручную армянскими мастерами в обеденный перерыв, а Каспийское море - это просто заброшенный бассейн раннего "хачкаризма".

Тут волей-неволей вспоминаешь старика Илью Чавчавадзе. Помните, как он сокрушался? Технология-то не меняется: там подтереть, тут выскоблить, а ещё нацарапать "Здесь был Карапет" на древнеармянском. И вуаля - албанские храмы, наследие Кавказской Албании и часть культурного пласта Азербайджана по щелчку пальцев становятся "исконно армянскими".