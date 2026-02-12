https://news.day.az/world/1815630.html В Иране произошло землетрясение В районе Асалуйе провинции Бушер в Иране произошло землетрясение магнитудой 4,4. Как сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, подземные толчки были зафиксированы в 03:26. Эпицентр находился на глубине 10 километров. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.
В Иране произошло землетрясение
В районе Асалуйе провинции Бушер в Иране произошло землетрясение магнитудой 4,4.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, подземные толчки были зафиксированы в 03:26.
Эпицентр находился на глубине 10 километров. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре