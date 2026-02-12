В Иране произошло землетрясение

В районе Асалуйе провинции Бушер в Иране произошло землетрясение магнитудой 4,4.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, подземные толчки были зафиксированы в 03:26.

Эпицентр находился на глубине 10 километров. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.