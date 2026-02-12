Рамиз Мехтиев легализовал более 17 млн манатов, полученных преступным путем

Рамиз Мехтиев до 13 октября 2025 года легализовал денежные средства в размере более 17 000 000 манатов, полученных преступным путем.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

"Рамиз Мехтиев 27 сентября 2025 года через своего помощника Амирова Эльдара Гурбан оглу и других лиц, представил Али Керимли письменный материал, подготовленный в августе-сентябре 2025 года на иностранном языке под названием "Предложения по реструктуризации системы государственного управления", содержащий секретные планы и направления действий против государственной власти, и с целью совместного согласования вопросов, изложенных в этом документе, 3 октября 2025 года он направил окончательный отредактированный вариант вышеуказанной статьи через сотрудников ОАО "Шарг-Гарб", владельцем которого он фактически является, высокопоставленным должностным лицам органов спецслужб иностранного государства, с которыми заранее лично связался, и указанная отправка была технически зафиксирована.

Этими деяниями Рамиз Мехтиев совершил действия, направленные на захват государственной власти с помощью органов иностранных спецслужб и насильственное изменение конституционной структуры, а также предал государство, оказывая помощь представителям иностранного государства вопреки интересам государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Кроме того, Рамиз Мехтиев до 13 октября 2025 года легализовал денежные средства в размере более 17 000 000 манатов, полученных преступным путем", - говорится в заявлении.