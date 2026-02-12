"Национальный совет" готовил массовые беспорядки при поддержке иностранных спецслужб

Как сообщалось ранее, в результате комплексных мер, принятых Службой Государственной Безопасности для предотвращения провокационно-деструктивных действий органов иностранных спецслужб против безопасности, национальных интересов и благ Азербайджана, возникли обоснованные подозрения в том, что граждане Азербайджанской Республики - Мехтиев Рамиз Энвер оглу, Аббасов Аббас Айдын оглу, Керимли Али Амиргусейн оглу и другие совершили деяния, направленные на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя государства.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Согласно обвинительному заключению, предъявленному обвиняемым по уголовному делу, соучредители и руководители организации, созданной органами иностранных спецслужб для вмешательства в политические процессы в Азербайджане и зарегистрированной в иностранном государстве 4 июля 2012 года под названием "Союз азербайджанских организаций России" и именуемой как "Союз Миллиардеров", Аббасов Аббас Айдын оглу и Ибрагимбеков Рустам Мамед Ибрагим оглу, а также Мехтиев Рамиз Энвер оглу, председатель Партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) Керимли Али Амиргусейн оглу, члены партии - Гахраманлы Фуад Али оглу, Зайидов Ганимат Салим оглу и другие вступили в сговор с целью насильственного захвата государственной власти и насильственного изменения существующего конституционного строя государства.

После создания ими организации под названием "Национальный Совет Демократических Сил" (Национальный Совет), которая выдвинула иностранного гражданина Рустама Ибрагимбекова кандидатом на президентских выборах Азербайджанской Республики в 2013 году, они при финансовой помощи и иной организационной поддержке органов иностранных спецслужб, занимались деятельностью, направленной на организацию массовых беспорядков с целью насильственного захвата государственной власти, неповиновение законным требованиям представителей правительства, нарушение общественного порядка и срыва работы транспорта, предприятий, ведомств и организаций, а также направили полученные через члена ПНФА Ибрагима Мамеда Азиз оглу и других лиц денежные средства в размере 933 828,40 манатов, в том числе средства, полученные от Рамиза Мехтиева и Аббаса Аббасова на привлечение людей из различных регионов республики для совершения вышеупомянутых действий.

Согласно техническим доказательствам, приложенным к материалам уголовного дела, членам организации, именуемой "Союз Миллиардеров", были даны указания направить в Азербайджан во время президентских выборов 2013 года азербайджанских граждан, работавших под их подчинением, либо в той или иной форме бывших под их покровительством в иностранном государстве, в котором они проживали, каждому из которых было поручено обеспечить привлечение родственников и близких в Азербайджане с целью их использования в соответствии с инструкциями иностранных спецслужб на митингах и массовых беспорядках.

Стало известно, что в результате предварительных переговоров, согласно желаниям уполномоченных лиц соответствующего иностранного государства, в секретном письме, адресованном "Национальным Совет"ом руководству этого иностранного государства в 2013 году, содержалась просьба поддержать деятельность "совет"а и предложение оказать давление на Азербайджанское государство с целью осуществления в Азербайджане "реформ", проводимых в той стране.