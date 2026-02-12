Али Керимли дал поручение захватить здание AZTV во время июльских событий 2020 года

Председатель Партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли дал поручение Фуаду Гахраманлы и другим лицам захватить административные здания Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" в ночь с 14 на 15 июля 2020 года, когда азербайджанские граждане вышли на марш в Баку в поддержку армии и против агрессивной войны, развязанной Арменией в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

"Али Керимли, продолжая свои преступные действия в соответствии с заранее достигнутой общей договоренностью с вышеупомянутыми лицами, в ночь с 14 на 15 июля 2020 года, когда азербайджанские граждане вышли на марш в Баку в поддержку армии и против агрессивной войны, развязанной Арменией в Карабахском регионе Азербайджана, дал поручение Фуаду Гахраманлы и другим лицам присоединиться к участникам марша, организовывая небольшие группы вместе с лицами, представленными в партии, затем заменяя патриотические лозунги провокационными призывами создать хаотичную ситуацию, контролируя толпу воспользоваться этой ситуацией, захватить административные здания Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", включая свое намерение объявить о захвате власти через средства массовой информации", - говорится в заявлении.

Как мы сообщали ранее, в связи с преступными деяниями, направленными против государственной власти, принимаются следственные меры.

В результате комплексных мер, принятых Службой Государственной Безопасности для предотвращения провокационно-деструктивных действий органов иностранных спецслужб против безопасности, национальных интересов и благ Азербайджана, возникли обоснованные подозрения в том, что граждане Азербайджанской Республики - Мехтиев Рамиз Энвер оглу, Аббасов Аббас Айдын оглу, Керимли Али Амиргусейн оглу и другие совершили деяния, направленные на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя государства.