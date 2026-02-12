Ганимат Зайидов в 2013 году пообещал иностранным спецслужбам сделать Азербайджан членом ОДКБ

Член Партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) Ганимат Зайидов проводил переговоры с иностранными спецслужбами от имени председателя ПНФА Али Керимли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, в видеоматериале, приложенном к заявлению СГБ, также есть аудиозаписи разговора Ганимата Зайидова.

Так, Ганимат Зайидов с начала 2013 года от имени Али Керимли, вступая в тайные отношения с представителями органов спецслужб иностранной страны, вел переговоры, обратился с просьбой воспользоваться обширными организационными и специальными возможностями органов иностранных спецслужб для обеспечения прихода его к власти в Азербайджанской Республике, взамен пообещал обеспечение стратегических интересов иностранного государства в Азербайджане, последовательно излагая конкретные детали, стороны также договорились, что в случае прихода Али Керимли к власти Азербайджанская Республика постепенно станет полноправным членом Организации Договора о Коллективной Безопасности.

Как мы сообщали ранее, в результате комплексных мер, принятых Службой Государственной Безопасности для предотвращения провокационно-деструктивных действий органов иностранных спецслужб против безопасности, национальных интересов и благ Азербайджана, возникли обоснованные подозрения в том, что граждане Азербайджанской Республики - Мехтиев Рамиз Энвер оглу, Аббасов Аббас Айдын оглу, Керимли Али Амиргусейн оглу и другие совершили деяния, направленные на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя государства.

Согласно обвинительному заключению, предъявленному обвиняемым по уголовному делу, соучредители и руководители организации, созданной органами иностранных спецслужб для вмешательства в политические процессы в Азербайджане и зарегистрированной в иностранном государстве 4 июля 2012 года под названием "Союз азербайджанских организаций России" и именуемой как "Союз Миллиардеров", Аббасов Аббас Айдын оглу и Ибрагимбеков Рустам Мамед Ибрагим оглу, а также Мехтиев Рамиз Энвер оглу, председатель Партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) Керимли Али Амиргусейн оглу, члены партии - Гахраманлы Фуад Али оглу, Зайидов Ганимат Салим оглу и другие вступили в сговор с целью насильственного захвата государственной власти и насильственного изменения существующего конституционного строя государства.