Кадры задержания Али Керимли

Как сообщалось ранее, в результате комплексных мер, принятых Службой государственной безопасности для предотвращения провокационно-деструктивных действий органов иностранных спецслужб против безопасности, национальных интересов и благ Азербайджана, возникли обоснованные подозрения в том, что граждане Азербайджанской Республики - Мехтиев Рамиз Энвер оглу, Аббасов Аббас Айдын оглу, Керимли Али Амиргусейн оглу и другие совершили деяния, направленные на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя государства.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

В видеоматериале, приложенном к заявлению, также есть кадры проведения обысков в доме председателя Партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли и его задержания.

Представляем данные кадры: