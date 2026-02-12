Стала известна стоимость билетов на матч «Карабах» – «Ньюкасл»

Обнародована стоимость билетов на предстоящий в Баку первый матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и английским "Ньюкаслом".

Как сообщает Day.Az, цена билетов, которые поступят в продажу сегодня в 12:00, варьируется от 10 до 1000 манатов.

Цена стандартных билетов составляет 10, 15, 25, 35, 40, 50 и 75 манатов. Билеты в VIP-сектор стоят 200, 250, 300 и 400 манатов, а в VVIP-сектор - 1000 манатов.

Билеты можно приобрести только через мобильное приложение и сайт iTicket.az. Вход на стадион будет возможен по QR-коду.

Матч "Карабах" - "Ньюкасл" состоится 18 февраля, начало - в 21:45.