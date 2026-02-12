В каких случаех можно получить пенсию умершего?

Получить пенсию умершего человека в Азербайджане возможно.

Как сообщает Day.Az, это регулируется Законом "О трудовых пенсиях".

Согласно закону, женщина может получать пенсию умершего мужа, если она достигла пенсионного возраста или имеет инвалидность, установленную в связи с нарушением функций организма на 61-80 % или 81-100 %.

Если женщина ухаживает за детьми умершего, не достигшими восьмилетнего возраста, за своими братьями, сестрами или внуками и при этом не работает, она также имеет право на пенсию умершего главы семьи.

