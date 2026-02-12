Венгерское искусство гобеленов в Баку – очарование великолепных пейзажей

В Азербайджанском национальном музее ковра состоялось открытие персональной выставки "Взгляд за грань достоверного" одной из наиболее авторитетных и значимых фигур современного европейского текстильного искусства - венгерской художницы по гобеленам Жужи Перели.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

На церемонии открытия гостей приветствовали директор музея ковра Амина Меликова, посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Йожеф Торма, приятно удививший хорошим знанием азербайджанского языка, а также комиссар венгерского правительства Петер Хоппал. Они выразили благодарность всем, кто принял участие в организации этой фантастической выставки. Было отмечено, что выставка служит укреплению культурных связей между Азербайджаном и Венгрией. Завершило церемонию выступление молодого, талантливого тариста Ибрагима Бабаева, в исполнении которого национальные мотивы гармонично сочетались с современными ритмами и интересными мелодическими находками. Его музыкальная композиция глубоко тронула гостей и вызвала искренние овации.

На видеозаписи, предоставленной организаторами выставки, обаятельная Жужа Перели сказала, что несмотря на ее отсутствие на презентации экспозиции, она чувствует себя среди гостей этого мероприятия, и выразила надежду, что эмоции, которые она переживала во время создания своих работ, дойдут до сердец зрителей. Для создания своих удивительных произведений она использует шерсть, шелк и хлопок. Художница работает, соблюдая старинные европейские традиции плетения гобеленов, и в то же время расширяет границы жанра, экспериментируя с техникой и внедряя новые художественные приемы. Сегодня ее произведения хранятся в музейных и частных коллекциях различных стран мира. Международным признанием Жужи Перели стала персональная выставка в Обюссоне (Франция) в 2001 году, где она стала первым иностранным мастером по шпалерам, представившим в историческом центре искусства гобелена свои работы.

Все 29 гобеленов, представленные в экспозиции, отличаются по стилю, цветовому решению, сюжетам, тематике и жанровому разнообразию. Здесь можно увидеть интересные, необычные портреты, тонкие пейзажи, абстрактные коллажи и т.д. Философия произведений затрагивает глубины сознания. В гобеленах отражены вечные темы: существования и сосуществования мира и человека, сил добра и зла, духовности. Аллегорический, скрытый подтекст можно заметить и в продуманных, нестандартных названиях работ. На одном из полотен можно увидеть окно, распахнутое в бескрайний мир. Мастер не боится открыть глаза и душу миру, и в ответ он дарит свою незримую красоту.

Великолепные пейзажи художницы отличают нежные, пастельные тона, в которых больше ощущаешь влияние эстетики старинных образцов этого искусства. В них чувствуется легкое настроение грусти, как будто лето унесло с собой мечты, детство и сказочные сны. Есть гобелены, где части работы контрастны по цвету и фактуре и выполнены в разной манере. Так художник подчеркнула разделение мира материального и нематериального изображением ангела лишь на продольных позолоченных нитях, что выделило этот фрагмент, придав ему магическую легкость и воздушность. В работе "Пейзаж конца 20 века" важным кажется противопоставление неяркого пейзажа его красочному, блестящему обрамлению. Это обрамление из предметов, созданных человеком и засоряющих нашу землю, кричит об угрозе прекрасному миру, который служит нам домом.

В экспозиции много настроения, души и эмоций. Возвращалась с выставки, размышляя о мире, красоте, добре, вечности и с благодарностью Жуже Перели за замечательное искусство, сохранившее ее чувства и душу в сплетении причудливых узоров чудесных гобеленов.

Выставка организована Азербайджанским национальным музеем ковра, министерством культуры и инноваций Венгрии и Художественным фондом Габора Ковача.