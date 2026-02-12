Маршрут Трампа навсегда изменит регион

Исторический визит вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса в Азербайджан заложил прочную основу для региональной стабильности и совместного экономического развития.

Как передает Day.Az, об этом написал заместитель государственного секретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг по итогам визита в Баку.

"Мы завершили очень продуктивный визит в Баку. Гостеприимство и энергия этого города действительно впечатляют. Очевидно, что инициированный администрацией Трампа Международный маршрут мира и процветания (TRIPP) навсегда изменит регион", - отметил он.

Напомним, что 10 февраля вице-президент Соединенных Штатов Америки (США) Джеймс Дэвид Вэнс прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику. В рамках визита между Баку и Вашигнтоном была подписана Хартия о стратегическом партнерстве.