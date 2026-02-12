Мадагаскар объявил режим национального бедствия

Правительство Мадагаскара объявило режим национального бедствия из-за обрушившегося циклона "Гезани".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Madagascar Tribune.

Отмечается, что объявление режима бедствия позволяет властям принимать более эффективные решения и лучше координироваться. В частности, власти могут предпринимать действия по ограничению передвижения, перекрывать определенные районы, а также вводить комендантский час.

Режим национального бедствия, согласно законам, может действовать 15 дней с возможностью продления.