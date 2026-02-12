https://news.day.az/world/1815712.html Мадагаскар объявил режим национального бедствия - ВИДЕО Правительство Мадагаскара объявило режим национального бедствия из-за обрушившегося циклона "Гезани". Как передает Day.Az, об этом сообщает Madagascar Tribune. Отмечается, что объявление режима бедствия позволяет властям принимать более эффективные решения и лучше координироваться.
Правительство Мадагаскара объявило режим национального бедствия из-за обрушившегося циклона "Гезани".
Как передает Day.Az, об этом сообщает Madagascar Tribune.
Отмечается, что объявление режима бедствия позволяет властям принимать более эффективные решения и лучше координироваться. В частности, власти могут предпринимать действия по ограничению передвижения, перекрывать определенные районы, а также вводить комендантский час.
Режим национального бедствия, согласно законам, может действовать 15 дней с возможностью продления.
