Азербайджан и Туркменистан обсудили развитие сотрудничества в коневодстве

Посол Азербайджана в Туркменистане Гизмет Гeзaлов провёл встречу с ректором Международной академии коневодства имени Аба Аннаева Пыгы Байрамдурдыевым.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в посольстве.

В ходе встречи было подчеркнуто, что скакуны пород "Карабах" и "Ахалтекe", являясь редкими драгоценностями Востока, занимают особое место в историко-культурном наследии обоих народов. Отмечено, что "Карабах" и "Ахалтекe" происходят из общих древних корней, олицетворяя наследие, сформированное историей и культурой. В обеих странах они являются важными символами национального материального наследия и исторической памяти, а также отражением уважения к лошади, что является неотъемлемой частью тюркской культуры и национальных традиций Азербайджана и Туркменистана. Эти уникальные породы играют особую роль как в спортивных соревнованиях, так и в сохранении материального наследия и исторической памяти.

Кроме того, было отмечено, что в соответствующем протоколе Совместной Межправительственной Комиссии между Азербайджаном и Туркменистаном предусмотрено развитие сотрудничества в сфере коневодства, и для практических шагов в этом направлении существуют широкие возможности. В частности, было подчеркнуто значение сотрудничества в области конного спорта, традиционных конных игр, обмена опытом между специалистами, а также сохранения генетического фонда скакунов "Карабах" и "Ахалтекe".

Также обсуждались перспективы организации учебно-практических программ для молодежи и студентов в сфере коневодства, а также развития научно-образовательных связей.

С удовлетворением было отмечено, что во время визита П.Байрамдурдыева в Азербайджан в ноябре прошлого года была достигнута договоренность о проведении в 2026 году демонстрации туркменской знаменитой конной группы "Галканыш" в Азербайджане. В ходе этого выступления было подчеркнуто, что организация совместной программы демонстрации скакунов "Ахалтекe" и "Карабах" станет дополнительным вкладом в укрепление сотрудничества.

Кроме того, на встрече было подчеркнуто, что расширение сотрудничества между двумя странами в области коневодства, подписание соответствующего меморандума, а также реализация совместных инициатив на международных площадках, включая ЮНЕСКО, имеют большое значение для обеих стран.