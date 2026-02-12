Автор: Мехти Ахмедзаде

Демократы, потерявшие свои позиции по итогам президентской гонки в США, постоянно ищут любой удобный момент, чтобы обвинить республиканцев в тех или иных грехах. Потеря контроля и влияния заставляет компенсировать это громкими словами о морали. Одной из таких фигур является Нэнси Пелоси, которая просто вылетела из Палаты представителей.

Старушка, которую Трамп называл "политической халтурщицей", после визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению наткнулась на возможность раскритиковать политика, пытаясь прибавить при этом себе плюсиков в глазах армянского лобби.

Что произошло?

Вэнс, будучи в Ереване, посетил мемориал так называемого "геноцида армян". Соответствующая публикация появилась на официальном аккаунте вице-президента в X. Этот аккаунт ведется пресс-службой и коммуникационной командой Белого дома. В тексте использовалась формулировка, которая не должна была там быть. После внутренней проверки публикация была удалена. Затем фотоматериалами о визите поделилась пресс-секретарь Вэнса.

Пелоси же увидела в этом "кошмарную несправедливость".

"Когда я в 2022 году, будучи спикером Конгресса, посетила Армению, наша делегация в Конгрессе, стоя у Цицернакаберда, четко и без извинений говорила об армянском геноциде - потому что правда имеет значение.

Эта правда была подтверждена, когда Палата представителей подавляющим большинством голосов приняла двухпартийную резолюцию, признающую армянский геноцид, в 2019 году, и когда президент Байден проявил моральное лидерство, официально признав его в 2021 году - позиция, позорно отмененная администрацией Трампа.

Глубоко разочаровывает, хотя и не удивляет, что вице-президент удаляет пост, признающий эту правду. Стирание истории бесчестит жертв и ослабляет нашу приверженность правам человека во всем мире", - написала она в той же соцсети.

Давить на эмоции, конечно, тактика у демократов любимая. Причем тут "стирание истории"? Это откровенная провокация. После вступления в должность вице-президент обязан действовать в рамках утвержденной внешнеполитической линии администрации. Любая формулировка по исторически чувствительным вопросам проходит согласование с профильными структурами. Публичное заявление второго лица государства автоматически становится позицией США. Тема т.н. "геноцида" десятилетиями остается для Штатов предметом сложного дипломатического баланса, прежде всего в контексте отношений с Турцией как союзником по НАТО. Самовольные формулировки в таких вопросах недопустимы.

Байден сглупил и пошел на поводу армянского лобби, а администрация Трампа, понимая реальную суть вопроса, принципиально избегала юридической квалификации событий 1915 года, ограничиваясь выражением скорби и памяти жертв. Это в первую очередь учет национальных интересов США и союзнических обязательств.

Удаление поста Вэнсом стало подтверждением того, что вице-президент ответственно относится к своим словам. Пелоси же воспользовалась этим для громкой атаки. Ее заявление направлено на попытку угодить влиятельным лоббистским кругам и донорам, для которых подобная риторика имеет принципиальное значение. Речь идет о демонстративной лояльности определенной группе интересов, которая традиционно активно работает против американских интересов. Иными словами, Пелоси пошла на провокацию против США.