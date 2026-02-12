https://news.day.az/society/1815755.html В Азербайджане объявлено "желтое" предупреждение Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое предупреждение о ветреной погоде, ожидаемой 13 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах. Как передает Day.Az, об этом сообщили в службе.
В Азербайджане объявлено "желтое" предупреждение
Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое предупреждение о ветреной погоде, ожидаемой 13 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в службе.
Сообщается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, в Хызы, Гобустане, Нефтчале, Гаджигабуле, Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Дашкесане, Геранбое, Мингячевире, Шабране и Сиязане в соответствии с желтым предупреждением, будет преобладать юго-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 метров в секунду.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре