Гимнастки Азербайджана выступили в США

Юные гимнастки азербайджанского происхождения, члены Федерации гимнастики США (USA Gymnastics) и клуба художественной гимнастики MIG Ясмин Юсифли и Эва Ахмедова, выступили на соревнованиях в Сакраменто.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, в турнире приняли участие 33 спортсменки. 8-летняя Эва и 9-летняя Ясмин продемонстрировали свои навыки под звуки азербайджанской национальной музыки. Элегантные национальные костюмы, высокий технический уровень, выразительность и эмоциональность выступлений азербайджанских гимнасток были встречены с большим интересом и аплодисментами.

По результатам соревнований Ясмин заняла 3-е место в программе с мячом. Этот результат стал еще одним успехом в ее спортивной карьере. Наша соотечественница ранее на соревнованиях трижды подряд занимала 1-е места. Она является членом Азербайджанского культурного общества Северной Калифорнии (ACSNC), а Эва - активной участницей азербайджанских танцевальных кружков, действующих в Калифорнии. Профессиональный подход и постоянная поддержка тренера Антонины Иванюки играют особую роль в их достижениях.