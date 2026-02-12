Потенциал делового и люксового туризма Азербайджана представлен в ОАЭ

Азербайджанское бюро по туризму (АБТ) представлено на 14-м конгрессе MALT (Meetings Arabia & Luxury Travel), который проходит в Абу-Даби.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по туризму, в рамках конгресса собрались ведущие эксперты, работающие в сфере деловых мероприятий и элитного туризма в регионе Ближнего Востока для обсуждения текущих направлений развития отрасли, установления новых партнерских отношений и оценки перспектив сотрудничества.

В ходе мероприятия состоялось 20 B2B-встреч с представителями туристической индустрии Ближнего Востока, была предоставлена информация о возможностях бизнес-туризма в Азербайджане, отелях класса люкс, а также о существующей инфраструктуре и возможностях организации деловых мероприятий.

Конгресс MALT - это престижная платформа для делового туризма и путешествий, ежегодно проводимая в Абу-Даби и организованная компанией QnA International.

Эта международная платформа объединяет профессионалов, работающих в секторах делового, корпоративного и элитного туризма, создавая возможности для расширения сотрудничества в отрасли и создания новых деловых возможностей.