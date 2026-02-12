Фабио Капелло усомнился в футбольной гениальности Роналду

Бывший главный тренер сборных и клубов Фабио Капелло высказался о нападающем "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, итальянский специалист высоко оценил бомбардирские качества португальца, однако отметил, что не ставит его в один ряд с некоторыми легендами мирового футбола.

"Криштиану Роналду - выдающийся бомбардир и невероятный футболист, но я никогда не видел в нем гениальности Лионеля Месси, Диего Марадоны или Роналдо", - заявил Капелло.

Отметим, что в текущем сезоне 41-летний нападающий провел за "Аль-Наср" 22 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал три результативные передачи.