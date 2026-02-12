https://news.day.az/officialchronicle/1815714.html

Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих и гражданских сотрудников Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу - РАСПОРЯЖЕНИЕ

Награждены военнослужащие и гражданские сотрудники Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке. Новость обновляется