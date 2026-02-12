Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих и гражданских сотрудников Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу

Награждены военнослужащие и гражданские сотрудники Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За отличие при исполнении служебных обязанностей и поставленных задач наградить следующих военнослужащих и гражданских работников Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики:

медалью "За Отчизну"

Гараева Натига Сахиб оглу - генерал-майора

Джафарова Эльмеддина Гулу оглу - полковника

Гулиева Ислама Рамиз оглу - полковника

медалью "За военные заслуги"

Хидаева Азиза Шахмурад оглу - полковника

Аббасова Хикмета Захид оглу - майора

Алиеву Самиру Ташкилат гызы - майора

медалью "Терегги"

Садратдинова Парвиза Гасан оглу", - говорится в распоряжении.