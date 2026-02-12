Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих и гражданских сотрудников Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Награждены военнослужащие и гражданские сотрудники Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За отличие при исполнении служебных обязанностей и поставленных задач наградить следующих военнослужащих и гражданских работников Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики:
медалью "За Отчизну"
Гараева Натига Сахиб оглу - генерал-майора
Джафарова Эльмеддина Гулу оглу - полковника
Гулиева Ислама Рамиз оглу - полковника
медалью "За военные заслуги"
Хидаева Азиза Шахмурад оглу - полковника
Аббасова Хикмета Захид оглу - майора
Алиеву Самиру Ташкилат гызы - майора
медалью "Терегги"
Садратдинова Парвиза Гасан оглу", - говорится в распоряжении.
