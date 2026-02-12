https://news.day.az/society/1815738.html Эта дорога будет закрыта два дня - с 14 февраля В связи с проведением ремонтных работ с 07:00 14 февраля до 23:00 15 февраля движение транспортных средств будет полностью ограничено на улице Лейлы Мамедбековой в Сабунчинском районе Баку - на участке от улицы Явера Алиева до улицы Ахмедбека Агаева. Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
