Эта дорога будет закрыта два дня

В связи с проведением ремонтных работ с 07:00 14 февраля до 23:00 15 февраля движение транспортных средств будет полностью ограничено на улице Лейлы Мамедбековой в Сабунчинском районе Баку - на участке от улицы Явера Алиева до улицы Ахмедбека Агаева.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и в указанный период пользоваться альтернативными маршрутами.