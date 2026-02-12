Бывший председатель Совета кантонов Швейцарии направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Бывший председатель Совета кантонов (Сената) Федерального парламента Швейцарской Конфедерации Филиппо Ломбарди поздравил Президента Ильхама Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Рад с глубоким уважением и почтением передать Вам самые искренние поздравления по случаю присуждения Вам "Премии Заида за человеческое братство". Эта престижная премия является наглядным свидетельством Вашего мудрого руководства и Вашей решимости избрать путь мира, а не противостояние. В период, зачастую характеризующийся серьезной напряженностью, Ваши усилия, направленные на то, чтобы ставить во главу угла вопросы будущего, а не пережитого в прошлом, имеют важное моральное и политическое значение.

С большим удовлетворением и интересом вспоминаю состоявшуюся в 2013 году нашу с Вами встречу во время моего официального визита в Баку в качестве председателя Совета кантонов Швейцарской Конфедерации. Глубокосодержательный обмен мнениями, который состоялся на той встрече, остается для меня важным воспоминанием. Отрадно видеть, что принципы диалога, которые мы обсуждали тогда, и сегодня служат ориентиром для Вашей региональной и международной деятельности.

Исторический прогресс, достигнутый в связи с мирным соглашением между Азербайджаном и Арменией, показывает, что истинная сила воплощается в дипломатии и примирении. Решимость, которую Вы продемонстрировали в этом вопросе, вселяет в международную общественность надежду на возможность более стабильного и прогнозируемого будущего.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение к Вам. Желаю Азербайджанской Республике дальнейшего процветания".