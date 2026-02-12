https://news.day.az/officialchronicle/1815713.html Орхану Назарли присвоено высшее специальное звание Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам Государственной налоговой службы при министерстве экономики. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, среди лиц, которым присвоено звание, также руководитель Государственной налоговой службы Орхан Назарли.
Орхану Назарли присвоено высшее специальное звание
Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам Государственной налоговой службы при министерстве экономики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, среди лиц, которым присвоено звание, также руководитель Государственной налоговой службы Орхан Назарли.
Согласно распоряжению, Орхану Фаиг оглу Назарли присвоено высшее специальное звание "государственный советник налоговой службы 2-го класса".
