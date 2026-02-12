Визит Вэнса знаменует начало нового этапа сотрудничества между Азербайджаном и США

На фоне происходящих в последнее время трансформаций в системе международных отношений геополитический вес и возможности дипломатического маневра Азербайджана значительно возросли. Роль страны в обеспечении энергетической безопасности, транспортно-коммуникационных маршрутов и региональной стабильности сделала ее надежным партнером для глобальных держав. Именно на фоне этих реалий примечательно, что ведущие государства мира проявляют особый интерес к углублению отношений стратегического партнерства с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

По его словам, визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Баку также должен быть оценен в этом контексте, как важное политическое событие, знаменующее начало нового этапа сотрудничества между двумя странами. "Растущий геополитический вес и региональная роль Азербайджана выдвинули страну на передний план как надежного и стратегического партнера для ведущих государств мира. В этом контексте месседжи, озвученные во время встречи Президента Ильхама Алиева с Президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 8 августа 2025 года, занимают важное место в повестке дня международной дипломатии. Парафированные в рамках встречи документы и определенные стратегии заложили основу для последующих дипломатических шагов, в том числе визита Джей Ди Вэнса в Баку", - сказал политолог.

Он отметил, что этот визит демонстрирует последовательное развитие институционального и стратегического сотрудничества, сложившегося на линии Вашингтон-Баку. "Визит Джей Ди Вэнса в Баку является прямым результатом высокого уровня азербайджанской дипломатии и дальновидного внешнеполитического курса Президента Ильхама Алиева, а также показателем достигнутого в рамках диалога Вашингтон-Баку доверия, взаимных стратегических взглядов и стремления к устойчивому сотрудничеству. Этот визит также несет важный политический сигнал с точки зрения укрепления партнерства с США на институциональной основе", - сказал А. Гараев.

По мнению политолога, подписанная по итогам встречи Хартия о стратегическом партнерстве способствует признанию на международном уровне активной роли Азербайджана в области энергетической безопасности и региональной стабильности, а также переходу на новый этап стратегического и экономического сотрудничества.

"Внимание, которое ведущая мировая держава уделяет Азербайджану, позиционирует нашу страну как надежного партнера в глобальной политике и экономических процессах. В то же время Хартия укрепляет правовые основы взаимного доверия и долгосрочного сотрудничества между сторонами, подтверждает роль Азербайджана как стратегического партнера. Визит Джей Ди Вэнса и подписанная Хартия о стратегическом партнерстве не только еще больше укрепили позиции Азербайджана на международной арене, но и создали конкретную платформу для расширения стратегического влияния нашей страны", - сказал он.

А. Гараев также отметил, что Хартия о стратегическом партнерстве Азербайджан-США является уникальным документом, укрепляющим региональную и глобальную дипломатическую роль нашей страны в системных и институциональных рамках."Данная Хартия не только обеспечивает нормативно-правовую базу двусторонних отношений, но и подтверждает на международном уровне ведущую роль Азербайджана в таких стратегических областях, как энергетическая безопасность, транспортно-логистические коридоры, цифровая инфраструктура и региональная стабильность. Хартия о стратегическом партнерстве, системно продвигая сотрудничество между Азербайджаном и США в области искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры, превращает нашу страну в стратегическую платформу для будущего технологического и инновационного лидерства. В рамках Хартии в качестве взаимных обязательств определены развитие цифровой инфраструктуры, исследования, разработка и коммерциализация приложений ИИ, а также реализация совместных инициатив в области кибербезопасности. Это служит ускорению технологического прогресса и усиливает интеграцию страны в глобальную цифровую экономику, обеспечивает активное участие частного сектора в стратегических проектах и позволяет создать инновационную систему, соответствующую международным стандартам", - сказал он.

Как отмечает политолог, Хартия о стратегическом партнерстве укрепляет военное и оборонное сотрудничество между Азербайджаном и США не только на техническом и оперативном уровне, но и в институциональных и стратегических рамках. "В рамках Хартии определены поставки продукции оборонной промышленности, совместная борьба с терроризмом и другими глобальными угрозами, а также сотрудничество в области кибербезопасности и защиты важной инфраструктуры. Эти положения не только укрепляют роль Азербайджана как надежного и стратегического партнера в системе региональной безопасности, но и расширяют возможности его активного участия в оборонных и миротворческих инициативах на международном уровне. Хартия также подтверждает вклад Азербайджанской Республики в национальную и региональную стабильность посредством гуманитарного разминирования и технологической поддержки в области безопасности", - сказал он.

Политолог, подчеркнувший также значение положений Хартии, касающихся региональных связей и проектов Среднего коридора, отметил, что благодаря этому укрепляется стратегическая позиция Азербайджана в глобальных транспортных и торговых сетях.

"Эти инициативы служат не только развитию мультимодальной логистики и энергетической и транзитной инфраструктуры, но и обеспечивают беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР, повышая международный торговый потенциал региона. В то же время Хартия уделяет особое внимание расширению экономических инвестиций и бизнес-среды, мобилизуя государственный и частный секторы на совместную деятельность, стимулируя инвестиции в сферы инноваций и цифровой инфраструктуры, ускоряя интеграцию Азербайджана в глобальную экономику и усиливая его стратегические экономические возможности. Таким образом, визит и подписание Хартии не только подтверждают существующий дипломатический потенциал Азербайджана, но и делают его будущие стратегические инициативы более эффективными и ценными на международном уровне", - подчеркнул А. Гараев.