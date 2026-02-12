Вот как будет выглядеть парк "Шуша" в Болгарии

Как мы сообщали ранее, в Болгарии будет заложен парк "Шуша".

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, сегодня председатель Госкомитета Анар Гулиев на месте ознакомился с территорией, где будет заложен парк "Шуша" в Велико-Тырново.

Концепция проекта парка "Шуша" была разработана Государственным институтом генерального проектирования "Азермемарлайихе", действующим при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре, а детальное проектирование выполнено болгарской компанией "DAD Studio" LTD по заказу Комитета.

Парк, расположенный в центральной части города и охватывающий площадь 1,81 гектара, задуман как современное общественное пространство для жителей и гостей города. В рамках проекта предусмотрены функциональное зонирование, пешеходные дорожки, зоны отдыха и рекреации, искусственный водоём и музыкальный фонтан. На территории парка будут установлены памятник Низами Гянджеви и инсталляция "Шуша", а в художественном оформлении будут использованы мотивы харыбюльбюля. Также запланированы работы по озеленению и благоустройству с учётом местных климатических условий.

Создание парка "Шуша" в Велико-Тырново будет способствовать дальнейшему укреплению дружеских и партнерских отношений между Азербайджаном и Болгарией, а также продвижению наших национально-культурных ценностей на международной арене.