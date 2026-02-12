Посол США в ООН отжался вместе с морскими пехотинцами США в Женеве

Посол США в ООН Майк Уолтц отжался с военными во время двухдневного визита в Женеву, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

На кадрах видно, как Уолтц в деловом костюме с галстуком под счет отжимается вместе с несколькими мужчинами в военной форме.

Уолтц - бывший советник президента США Дональда Трампа. Он посетил Женеву, чтобы встретиться с официальными лицами комитетов ООН, включая Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).