Посол США в ООН отжался вместе с морскими пехотинцами США в Женеве - ВИДЕО Посол США в ООН Майк Уолтц отжался с военными во время двухдневного визита в Женеву, передает Day.Az со ссылкой на РБК. На кадрах видно, как Уолтц в деловом костюме с галстуком под счет отжимается вместе с несколькими мужчинами в военной форме. Уолтц - бывший советник президента США Дональда Трампа.
Уолтц - бывший советник президента США Дональда Трампа. Он посетил Женеву, чтобы встретиться с официальными лицами комитетов ООН, включая Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).
