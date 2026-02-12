https://news.day.az/unusual/1815561.html Ученые предсказали наступление адского климата на Земле Ученые предсказали необратимые изменения климата на Земле из-за глобального потепления. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. В публикации отмечается, что потепление может привести к новому и адскому климату "парниковой Земли". Это будет гораздо хуже, чем повышение температуры на +2-3°C.
В публикации отмечается, что потепление может привести к новому и адскому климату "парниковой Земли". Это будет гораздо хуже, чем повышение температуры на +2-3°C.
По мнению ученого из Ассоциации исследований наземных экосистем в США Кристофера Вольфа, предсказать, когда именно наступят критические изменения, достаточно трудно. Он отметил, что изменение климата продвигается куда быстрее, чем предсказывают эксперты.
