3 дня подряд будут выходными в Азербайджане

В Азербайджане будет три выходных дня подряд.

Как сообщает Day.Az, поскольку 8 марта - Международный женский день - в этом году попадает на воскресенье, следующий день, 9 марта, также будет считаться нерабочим.

Таким образом, с учетом того, что 7 марта приходится на субботу, в стране будет три выходных дня подряд.