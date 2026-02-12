https://news.day.az/society/1815592.html 3 дня подряд будут выходными в Азербайджане - ДАТЫ В Азербайджане будет три выходных дня подряд. Как сообщает Day.Az, поскольку 8 марта - Международный женский день - в этом году попадает на воскресенье, следующий день, 9 марта, также будет считаться нерабочим. Таким образом, с учетом того, что 7 марта приходится на субботу, в стране будет три выходных дня подряд.
