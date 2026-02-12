Автомобиль врезался в светофор в Баку

В ночные часы в столичном Насиминском районе, на пересечении улиц 28 Мая и Рашида Бейбутова, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД, легковой автомобиль, продолживший движение на запрещающий сигнал светофора, врезался в светофор. В результате один светофор был выведен из строя.

Центр интеллектуального управления транспортом уже приступил к работам по его восстановлению.

Отмечается, что в течение прошлого года на улицах и проспектах Баку в результате 55 дорожно-транспортных происшествий светофоры были повреждены или пришли в негодность. В связи с этим были приняты соответствующие меры.