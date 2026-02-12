TRIPP создаст новые векторы внешнеэкономического сотрудничества для Центральной Азии

"Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) предоставит странам Центральной Азии значительные возможности для диверсификации внешнеэкономических связей.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказала преподаватель факультета бизнеса Университета Докуз Эйлюль, кафедры международной торговли и бизнеса, профессор Ульвия Санылы Айдын.

По ее словам, TRIPP рассматривается как новый транспортно-логистический проект с потенциалом увеличения торговых потоков и углубления региональной экономической интеграции в Центральной Азии.

"Основная цель проекта - создать альтернативный торгово-транзитный коридор, соединяющий страны региона через Каспийское море с Южным Кавказом и европейскими рынками, тем самым укрепляя интеграцию региона в глобальную экономическую систему.

Исторически страны Центральной Азии были ограничены в торговых маршрутах, преимущественно завися от путей через Россию и Иран. Альтернативный маршрут, предлагаемый TRIPP, способен сократить время перевозок, уменьшить расходы и сделать торговые потоки более предсказуемыми. Это расширяет экспортные возможности стран региона и повышает эффективность импортных процессов", - сказала Ульвия Санылы Айдын.

Она отметила, что роль США в инициативе может повысить международный интерес и инвестиционный потенциал региона, что стимулирует не только экономическое, но и политическое и стратегическое сотрудничество между странами региона.

"Другим важным эффектом проекта может стать углубление экономической интеграции. TRIPP способствует не только развитию инфраструктуры, но и гармонизации таможенных процедур, упрощению пограничных переходов и внедрению единых стандартов в логистических услугах. Такие меры снижают торговые барьеры между странами и создают условия для более глубокой региональной интеграции. Для стран региона, не имеющих выхода к морю, стратегическое значение TRIPP заключается в усилении транзитной роли. Казахстан, Узбекистан и Туркменистан смогут активнее интегрироваться в глобальные цепочки поставок", - считает эксперт.

Она добавила, что при реализации проекта ожидается рост прямых иностранных инвестиций из Европы, что в долгосрочной перспективе поддержит производственный потенциал и экспорт продукции с добавленной стоимостью.

"Проект TRIPP, например, принесет хорошую выгоду Казахстану. Основная причина - географическое положение страны и существующая транспортно-логистическая инфраструктура, напрямую совпадающая с основным маршрутом проекта. Порты Актау и Курык на Каспийском море могут сыграть одну из ключевых ролей в каспийском сегменте TRIPP. Это позволит Казахстану быстрее интегрироваться в проект и увеличить транзитные доходы. Кроме того, Казахстан уже давно позиционирует себя как один из важных транзитных центров в Евразии, и TRIPP может укрепить эту стратегию, снижая зависимость от маршрутов через Россию. Казахстан сможет извлечь выгоду не только от транзитных доходов, но и через экспорт промышленной, нефтехимической и сельскохозяйственной продукции", - сказала она.

Кроме того, Ульвия Санылы Айдын подчеркнула, что для Узбекистана, не имеющего выхода к морю, проект создаст альтернативные и более выгодные пути внешней торговли.

"TRIPP предложит короткий маршрут к европейским рынкам, сократит логистические расходы и расширит экспортный потенциал. Учитывая чувствительность экономики Узбекистана в таких секторах, как текстиль, сельское хозяйство и легкая промышленность, проект может существенно повысить международную конкурентоспособность страны", - сказала она.

Профессор в то же время отметила, что проект TRIPP будет способствовать более гибкому и безопасному формированию цепочек поставок.

"Наличие альтернативных транзитных маршрутов снижает геополитические риски и препятствует перебоям в региональной и международной торговле, что особенно важно для стабильной транспортировки сырья, сельхоз- и промышленной продукции. С точки зрения экспорта, проект обеспечит более быстрый и дешёвый доступ на европейские рынки, повышая международную конкурентоспособность региона. Снижение логистических затрат положительно скажется на конечной цене товаров, увеличивая объем и разнообразие экспорта. В целом, TRIPP рассматривается как важная региональная инициатива, укрепляющая интеграцию Центральной Азии в глобальную торговую систему и повышающая экономическую эффективность", - сказала она.

Эксперт также обратила внимание на то, что для обеспечения эффективного и устойчивого функционирования TRIPP ключевую роль играет Азербайджан как транзитная страна.

"Стратегическое географическое положение позволяет Азербайджану выполнять функцию естественного "моста" между Центральной Азией и Европой. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Международный морской торговый порт Баку и развитая внутренняя сеть автодорог и железных дорог создают прочную инфраструктурную базу для бесперебойной, быстрой и эффективной транспортировки грузов по маршруту TRIPP.

Азербайджан также выступает ключевым игроком в региональной координации. Опыт в рамках Среднего коридора, упрощение таможенных процедур, цифровизация и механизмы сотрудничества в логистике с соседними странами укрепляют институциональную устойчивость TRIPP. Азербайджан выполняет роль связующего звена между странами Центральной Азии, Южного Кавказа и европейскими партнерами, обеспечивая долгосрочное, координированное и надежное функционирование проекта как ключевая транзитная страна", - добавила она.

Ульвия Санылы Айдын подчеркнула, что TRIPP также может дать дополнительный импульс формированию единого экономического и логистического пространства среди тюркских государств, включая Турцию.

"Проект соединяет Центральную Азию, Каспийский регион, Южный Кавказ и Турцию по единому транспортно-торговому коридору, укрепляя физическую связность тюркских стран. Эта связь облегчает интеграцию логистических маршрутов, снижает торговые издержки и упрощает координацию потоков грузов. В рамках TRIPP гармонизация транспортных, таможенных и транзитных процедур может углубить институциональное сотрудничество между тюркскими государствами и создать условия для формирования единого экономического пространства. Таким образом, TRIPP рассматривается не только как инфраструктурный проект, но и как инициативa, способствующая долгосрочной экономической интеграции и укреплению логистического союза среди тюркских государств", - заключила она.