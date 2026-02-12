Момент передачи Фуаду Гахраманлы денежных средств от Рамиза Мехтиева и Аббаса Аббасова

Как сообщалось ранее, в результате комплексных мер, принятых Службой государственной безопасности для предотвращения провокационно-деструктивных действий органов иностранных спецслужб против безопасности, национальных интересов и благ Азербайджана, возникли обоснованные подозрения в том, что граждане Азербайджанской Республики - Мехтиев Рамиз Энвер оглу, Аббасов Аббас Айдын оглу, Керимли Али Амиргусейн оглу и другие совершили деяния, направленные на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные СГБ, опубликованы кадры, на которых Фуад Гахраманлы получает денежные средства.

Согласно обвинительному заключению, предъявленному обвиняемым по уголовному делу, соучредители и руководители организации, созданной органами иностранных спецслужб для вмешательства в политические процессы в Азербайджане и зарегистрированной в иностранном государстве 4 июля 2012 года под названием "Союз азербайджанских организаций России" и именуемой как "Союз Миллиардеров", Аббасов Аббас Айдын оглу и Ибрагимбеков Рустам Мамед Ибрагим оглу, а также Мехтиев Рамиз Энвер оглу, председатель Партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) Керимли Али Амиргусейн оглу, члены партии - Гахраманлы Фуад Али оглу, Зайидов Ганимат Салим оглу и другие вступили в сговор с целью насильственного захвата государственной власти и насильственного изменения существующего конституционного строя государства.

После создания ими организации под названием "Национальный Совет Демократических Сил" (Национальный Совет), которая выдвинула иностранного гражданина Рустама Ибрагимбекова кандидатом на президентских выборах Азербайджанской Республики в 2013 году, они при финансовой помощи и иной организационной поддержке органов иностранных спецслужб, занимались деятельностью, направленной на организацию массовых беспорядков с целью насильственного захвата государственной власти, неповиновение законным требованиям представителей правительства, нарушение общественного порядка и срыва работы транспорта, предприятий, ведомств и организаций, а также направили полученные через члена ПНФА Ибрагима Мамеда Азиз оглу и других лиц денежные средства в размере 933 828,40 манатов, в том числе средства, полученные от Рамиза Мехтиева и Аббаса Аббасова на привлечение людей из различных регионов республики для совершения вышеупомянутых действий.

Расследование по уголовному делу продолжается.