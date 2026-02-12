Какой будет погода в Баку завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Юго-западный ветер днем местами будет усиливаться.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 2-5° тепла, днем - 10-15° тепла. Атмосферное давление понизится с 758 до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью будет 70-80%, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана погода в целом будет без осадков. Местами возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью - от 1° мороза до 4° тепла, днем - 13-18° тепла, в горах ночью - 3-8° мороза, днем - 5-10° тепла.

Ночью и утром в некоторых горных районах возможно образование гололедицы на дорогах.

С текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az